Мьянма намерена присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя
Мьянма заявила о своем намерении присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в статусе наблюдателя. Об этом сообщил премьер-министр страны Мин Аун Хлайн на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
«Позвольте выразить искреннюю просьбу о поддержке стремления Мьянмы к присоединению к ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя», – сказал глава правительства.
Мин Аун Хлайн отметил, что Мьянма заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с государствами–членами союза и намерена углублять сотрудничество с ЕАЭС. По его словам, страна поддерживает инициативы объединения и рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства.
10 июня в рамках международного туристического форума «Путешествуй!» министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с министром гостиниц и туризма Мьянмы Чо Соу Вином. Стороны обсудили рост турпотока, отмену виз, авиасообщение и перспективы совместных инвестиционных проектов.