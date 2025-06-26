Мьянма намерена присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя

Мин Аун Хлайн отметил, что Мьянма заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с государствами–членами союза и намерена углублять сотрудничество с ЕАЭС. По его словам, страна поддерживает инициативы объединения и рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства.