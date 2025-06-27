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Эстония готова принять истребители F-35 союзников с ядерным вооружением

Ведомости

Эстония готова принять истребители пятого поколения F-35A, которые способны нести как обычное вооружение, так и американские тактические ядерные боеприпасы, которые Великобритания закупит у США. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

По его словам, F-35 уже неоднократно базировались в Эстонии и вскоре снова будут задействованы для охраны воздушного пространства страны. «Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», – отметил Певкур в интервью изданию Postimees.

Финляндия примет на своих полигонах войска США, Франции и Великобритании для проведения учений Atlantic Trident 25 с 16 по 27 июня.

По данным пресс-службы ВВС Финляндии, страна задействует более 40 самолетов и около 1000 человек личного состава. В учениях примут участие американские истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, а также самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, истребители Typhoon британских ВВС и французские истребители Rafale, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F и транспортный самолет A400M.

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