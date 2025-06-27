Эстония готова принять истребители F-35 союзников с ядерным вооружением

Эстония готова принять истребители пятого поколения F-35A, которые способны нести как обычное вооружение, так и американские тактические ядерные боеприпасы, которые Великобритания закупит у США. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.



По его словам, F-35 уже неоднократно базировались в Эстонии и вскоре снова будут задействованы для охраны воздушного пространства страны. «Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», – отметил Певкур в интервью изданию Postimees.