Песков: желание Эстонии принимать самолеты НАТО с ЯО несет опасность для России

В интервью изданию Postimees Певкур уточнил, что F-35 уже неоднократно базировались в Эстонии для охраны воздушного пространства страны и вскоре снова будут задействованы в этом качестве. Певкур считает, что если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на их позицию по приему F-35.