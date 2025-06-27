Песков: желание Эстонии принимать самолеты НАТО с ЯО несет опасность для России
Планы Эстонии разместить у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное вооружение, представляют прямую угрозу для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, это непосредственная опасность», – сказал Песков корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву.
Он также добавил, что дипломатические отношения между Россией и странами Балтии фактически отсутствуют, поэтому «сложно придумать, как их еще ухудшить». По словам Пескова, «руководители прибалтийских стран нередко высказывают абсурдные идеи».
27 июня стало известно, что Эстония готова принять истребители пятого поколения F-35A, которые могут быть оснащены как обычным вооружением, так и американским тактическим ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
В интервью изданию Postimees Певкур уточнил, что F-35 уже неоднократно базировались в Эстонии для охраны воздушного пространства страны и вскоре снова будут задействованы в этом качестве. Певкур считает, что если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на их позицию по приему F-35.