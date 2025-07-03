В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

В пояснительной записке говорится, что попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее. В частности, Минздрав РФ подготавливал соответствующий проект закона. В сопроводительной документации к нему говорилось, что употребление алкогольных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга. А его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году. Если человек, не достигший этого возраста, будет употреблять алкоголь, это может привести к снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.