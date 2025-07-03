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В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

Ведомости

Сенатор от исполнительной власти Самарской области Марина Сидухина внесла в Государственную думу законопроект, согласно которому продажа алкогольной продукции будет запрещена лицам, не достигшим 21 года.

Сейчас алкоголь могут покупать все граждане, достигшие 18 лет. Однако в пояснительной записке к проекту отмечается, что «общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности».

В пояснительной записке говорится, что попытки законодательно поднять возраст, с которого разрешено приобретать алкоголь, предпринимались и ранее. В частности, Минздрав РФ подготавливал соответствующий проект закона. В сопроводительной документации к нему говорилось, что употребление алкогольных напитков небезопасно для нормального развития головного мозга. А его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году. Если человек, не достигший этого возраста, будет употреблять алкоголь, это может привести к снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

«Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции», – говорится в пояснительной записке.

В октябре 2024 г. депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев говорил, что в план Минздрава России включена проработка возможности повышения минимального возрастного порога продажи алкоголя. 11 сентября того же года он анонсировал подготовку законопроекта о запрете употребления алкоголя лицами моложе 21 года и продажи им алкогольных напитков. Такой возрастной ценз, как отмечал депутат, необходим в качестве продолжения «нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики».

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