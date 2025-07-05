Средства ПВО за два часа сбили 12 беспилотников над регионам России
Утром дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Дроны были сбиты в период с 6.00 до 8.00 мск. По данным оборонного ведомства, восемь беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, два БПЛА сбиты в небе Рязанской области и по одному беспилотнику – над территориями Орловской и Новгородской областей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
С вечера 4 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью (34), 11 – над Брянской, по девять – над Белгородской и Саратовской, восемь – над Новгородской, шесть – над Курской.