Средства ПВО за два часа сбили 12 беспилотников над регионам России

С вечера 4 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью (34), 11 – над Брянской, по девять – над Белгородской и Саратовской, восемь – над Новгородской, шесть – над Курской.