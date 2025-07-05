Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Средства ПВО за два часа сбили 12 беспилотников над регионам России

Ведомости

Утром дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 6.00 до 8.00 мск. По данным оборонного ведомства, восемь беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, два БПЛА сбиты в небе Рязанской области и по одному беспилотнику – над территориями Орловской и Новгородской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в своем Telegram-канале, что пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

С вечера 4 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника над регионами России, сообщили ранее в Минобороны. Больше всего БПЛА было сбито над Воронежской областью (34), 11 – над Брянской, по девять – над Белгородской и Саратовской, восемь – над Новгородской, шесть – над Курской.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных