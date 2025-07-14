Лукашенко предложил забирать белорусскую технику из Петербурга на обслуживание

Глава белорусского государства также отметил, что машиностроительная отрасль является одной из ведущих в Белоруссии. Поэтому при необходимости страна может взять ответственность за техобслуживание пассажирской техники, которая направляется в Санкт-Петербург. Он напомнил, что в регионе есть спрос и на коммунальную технику из республики, в том числе речь шла о новом специальном образце для уборки улиц, еще не введенном в эксплуатацию в Северной столице.