Лукашенко предложил забирать белорусскую технику из Петербурга на обслуживание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске предложил забирать проданную в регион технику на обслуживание, «чтобы полностью отвечать» за нее, передает агентство «БелТА».
«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован – оппозиционные так называемые СМИ, – не пиарились на том, что где-то какая-то неисправность у нашей техники», – заявил Лукашенко.
Глава белорусского государства также отметил, что машиностроительная отрасль является одной из ведущих в Белоруссии. Поэтому при необходимости страна может взять ответственность за техобслуживание пассажирской техники, которая направляется в Санкт-Петербург. Он напомнил, что в регионе есть спрос и на коммунальную технику из республики, в том числе речь шла о новом специальном образце для уборки улиц, еще не введенном в эксплуатацию в Северной столице.
27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что доля России во внешнеторговом обороте баланса Белоруссии достигает 60%. Он подчеркнул, что РФ выступает в качестве главного экономического партнера республики. По его словам, в 2024 г. объем торговли между странами обновил исторический максимум и превысил $50 млрд.