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Песков: Германия снова становится опасной

Ведомости

Германия снова становится опасной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РБК, комментируя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат».

Песков сказал, что ему сложно поверить в подобное заявление Писториуса.

Ранее министр обороны Германии заявил, что войска Германии готовы «убивать российских солдат» в том случае, если Москва нападет на одну из стран – членов НАТО.

Писториус также отметил, что не пытается кого-либо «запугать». По его словам, ФРГ хочет мира, но может и защититься в случае необходимости. Он также подчеркнул значимость размещения постоянной бригады ВС Германии в Литве, что стало «символом приверженности» ФРГ обеспечению безопасности НАТО.

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