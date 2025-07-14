Песков: Германия снова становится опасной

Писториус также отметил, что не пытается кого-либо «запугать». По его словам, ФРГ хочет мира, но может и защититься в случае необходимости. Он также подчеркнул значимость размещения постоянной бригады ВС Германии в Литве, что стало «символом приверженности» ФРГ обеспечению безопасности НАТО.