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Глава минобороны ФРГ заявил о готовности армии «убивать российских солдат»

Ведомости

Войска Германии готовы «убивать российских солдат» в том случае, если Москва нападет на одну из стран – членов НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает газета Financial Times (FT).

«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», – сказал он.

Глава оборонного ведомства также отметил, что не пытается кого-либо «запугать». По его словам, ФРГ хочет мира, но может и защититься в случае необходимости. Он также подчеркнул значимость размещения постоянной бригады ВС Германии в Литве, что стало «символом приверженности» ФРГ обеспечению безопасности НАТО. В материале этот проект называется «одним из флагманских» для главы минобороны.

14 июля Писториус заявил, что Германия не сможет поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты Taurus. Он объяснил, что это тем, что имеющихся в распоряжении страны вооружений «действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала».

10 июля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Берлин готов на передачу Киеву двух систем Patriot. Он уточнил, что по этому вопросу ведутся переговоры. Тогда же канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что государство может закупить дополнительные системы Patriot у США для передачи их на Украину.

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