В ООН прокомментировали угрозу Трампа ввести санкции против России
Любой шаг, который приближает реальное прекращение огня и открывает дорогу политическому процессу, имеет значение, если «он совершается в рамках международного права», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против России. Его слова передает ТАСС.
14 июля Трамп объявил о сделке с НАТО, которая предполагает координацию поставок оружия на Украину. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. В ближайшие поставки войдут 17 систем ПВО и ПРО Patriot, некоторые из которых могут прибыть уже в ближайшие дни.
Он также дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта. В противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.