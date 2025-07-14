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Пентагон не смог ответить на вопрос об упомянутых Трампом комплексах Patriot

Ведомости

Пентагон не объяснил агентству «РИА Новости» слова президента США Дональда Трампа о планах поставить на Украину комплексы Patriot. Там журналистам посоветовали обратиться за ответом в Белый дом.

В вопросе сотрудники редакции хотели уточнить, 17 батарей или 17 ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot имел в виду Трамп. В Белом доме еще не ответили на запрос агентства.

14 июля американский лидер в рамках новой сделки между США, НАТО и Украиной пообещал, что в ближайшее время в Киев поступят несколько систем ПВО. Всего, по его словам, планируется отправка 17 комплексов. За них заплатят европейские страны, в том числе первыми должны получить оружие Норвегия и Германия.

В свою очередь постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитэкер отметил, что США будут поставлять Киеву только излишки вооружения, которые не будут нужны Пентагону, а заплатит за это Европа.

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