Трамп заявил Зеленскому о необходимости «усилить давление» на Москву и Петербург

Ультиматум Трампа может ухудшить ход мирных переговоров, считают в Responsible Statecraft. Вторичные санкции Вашингтона не нанесут серьезного вреда российской экономике, так как товарооборот между странами слишком маленький. Если Вашингтон введет санкции в отношении торговых партнеров России, то эта политика «окажет давление на экономику США» и «вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции против ключевых партнеров в сфере безопасности». Но даже в этом случае нет гарантий, что это окажет значимое влияние на Москву.