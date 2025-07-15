Трамп заявил Зеленскому о необходимости «усилить давление» на Москву и Петербург
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», сообщает со ссылкой на источники обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
По данным Игнатиуса, Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», – ответил Зеленский.
14 июля Трамп объявил об ужесточении мер против России. Президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В противном случае Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении российских товаров.
По словам источника, знакомого с условиями сделки, Трамп решил обострить ситуацию по трем причинам. Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин проявляет к нему неуважение, изображая мирные намерения, но игнорируя призыв к прекращению огня. Он также был впечатлен эффективностью применения американской военной мощи (B-2 и «Томагавков») против Ирана. Трамп полагал, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы, следуя принципу «обострить ситуацию ради деэскалации».
Ультиматум Трампа может ухудшить ход мирных переговоров, считают в Responsible Statecraft. Вторичные санкции Вашингтона не нанесут серьезного вреда российской экономике, так как товарооборот между странами слишком маленький. Если Вашингтон введет санкции в отношении торговых партнеров России, то эта политика «окажет давление на экономику США» и «вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции против ключевых партнеров в сфере безопасности». Но даже в этом случае нет гарантий, что это окажет значимое влияние на Москву.