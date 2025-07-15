Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп заявил Зеленскому о необходимости «усилить давление» на Москву и Петербург

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», сообщает со ссылкой на источники обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По данным Игнатиуса, Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», – ответил Зеленский.

14 июля Трамп объявил об ужесточении мер против России. Президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В противном случае Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении российских товаров.

По словам источника, знакомого с условиями сделки, Трамп решил обострить ситуацию по трем причинам. Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин проявляет к нему неуважение, изображая мирные намерения, но игнорируя призыв к прекращению огня. Он также был впечатлен эффективностью применения американской военной мощи (B-2 и «Томагавков») против Ирана. Трамп полагал, что Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большей силы, следуя принципу «обострить ситуацию ради деэскалации».

Ультиматум Трампа может ухудшить ход мирных переговоров, считают в Responsible Statecraft. Вторичные санкции Вашингтона не нанесут серьезного вреда российской экономике, так как товарооборот между странами слишком маленький. Если Вашингтон введет санкции в отношении торговых партнеров России, то эта политика «окажет давление на экономику США» и «вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции против ключевых партнеров в сфере безопасности». Но даже в этом случае нет гарантий, что это окажет значимое влияние на Москву.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных