За четыре часа силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников в пяти регионах
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаруженных в небе над пятью регионами РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Над Брянской и Калужской областями было сбито по девять беспилотников, тогда как в Московском регионе уничтожили шесть дронов.
Кроме того, силы ПВО сбили по одному вражескому беспилотнику самолетного типа над Курской и Смоленской областями. БПЛА были уничтожены в период с 14:00 по 18:00 мск.