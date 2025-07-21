Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников пришлось на Московский регион – 23 единицы. В их числе – 15, летевших на столицу. Еще 14 БПЛА были ликвидированы над территорией Курской области, 12– над Ростовской. В Брянской и Калужской областях российские военные нейтрализовали по 10 БПЛА. Четыре беспилотника были уничтожены в Тульской области и один – в Липецкой.