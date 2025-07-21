Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых беспилотников пришлось на Московский регион – 23 единицы. В их числе – 15, летевших на столицу. Еще 14 БПЛА были ликвидированы над территорией Курской области, 12– над Ростовской. В Брянской и Калужской областях российские военные нейтрализовали по 10 БПЛА. Четыре беспилотника были уничтожены в Тульской области и один – в Липецкой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атакам беспилотников подверглись Щетиновка Белгородского района и Тогобиевка Валуйского округа. В Щетиновке БПЛА ударил по ГАЗели. Был тяжело ранен мужчина – со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени его доставили в больницу. В Тогобиевке беспилотник атаковал частный дом. Женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги. Глава поселения вывез ее и передал бригаде скорой помощи.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки сбитого БПЛА упали в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района. Загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала, три человека были эвакуированы из диспетчерского пункта. Предварительно, обошлось без пострадавших. В этом же поселке загорелся цветочный магазин. По словам главы региона, БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.