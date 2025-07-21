Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля, сообщает Минобороны.

Наибольшее число сбитых беспилотников пришлось на Московский регион – 23 единицы. В их числе – 15, летевших на столицу. Еще 14 БПЛА были ликвидированы над территорией Курской области, 12– над Ростовской. В Брянской и Калужской областях российские военные нейтрализовали по 10 БПЛА. Четыре беспилотника были уничтожены в Тульской области и один – в Липецкой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атакам беспилотников подверглись Щетиновка Белгородского района и Тогобиевка Валуйского округа. В Щетиновке БПЛА ударил по ГАЗели. Был тяжело ранен мужчина – со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени его доставили в больницу. В Тогобиевке беспилотник атаковал частный дом. Женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение ноги. Глава поселения вывез ее и передал бригаде скорой помощи.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки сбитого БПЛА упали в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района. Загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала, три человека были эвакуированы из диспетчерского пункта. Предварительно, обошлось без пострадавших. В этом же поселке загорелся цветочный магазин. По словам главы региона, БПЛА были уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Новость дополняется

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных