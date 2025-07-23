Минфин предложил поощрять сотрудников госкомпаний акциями

«Формы долгосрочной мотивации распространены как в мировой, так и в российской практике управления публичными компаниями. Это является залогом эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции находятся в обращении на фондовом рынке, а также коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте их стоимости», – заявил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина России Андрей Воронцов, .