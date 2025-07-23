Минфин предложил поощрять сотрудников госкомпаний акциями
Министерство финансов России внесло инициативу по введению программ долгосрочной мотивации (ПДМ) для публичных компаний, чьи акции обращаются или планируются к размещению на бирже. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вознаграждение предусмотрено в форме акций компании или производных финансовых инструментов, чья доходность привязана к котировкам ее ценных бумаг.
«Формы долгосрочной мотивации распространены как в мировой, так и в российской практике управления публичными компаниями. Это является залогом эффективной работы менеджмента госкомпаний, чьи акции находятся в обращении на фондовом рынке, а также коррелирует с интересами акционеров и будущих инвесторов, заинтересованных в росте их стоимости», – заявил директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина России Андрей Воронцов, .
Такая система мотивации, по его словам, повысит привлекательность акций для инвесторов и ускорит достижение национальной цели: рост капитализации фондового рынка до уровня не менее 66% ВВП к 2030 г.
Минфин также внес предложение не учитывать ПДМ в составе годового персонального вознаграждения топ-менеджеров, и определять конкретные параметры программ решениями советов директоров компаний.