Переговоры российской и украинской делегаций начались в Стамбуле

23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на этот же день. В ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.