Россия и Украина договорились об обмене гражданских лиц

23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.