Россия и Украина договорились об обмене гражданских лиц
Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене гражданских лиц наряду с военными. Об этом сообщает ТАСС.
23 июля прошел третий раунд переговоров России и Украины в турецком Стамбуле. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.
Перед началом российско-украинских переговоров на уровне делегаций их главы – помощник президента РФ Владимир Мединский, глава службы нацбезопасности Рустем Умеров – и Фидан провели трехстороннюю встречу.
Переговоры продолжались 40 минут.