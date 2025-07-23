Четвертый раунд переговоров может состояться после выполнения договоренностей
Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться после выполнения новых договоренностей, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
В ходе третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле стороны договорились об обмене гражданских лиц наряду с военными.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми стороны обменялись в предыдущем раунде, и продолжится процесс обмена мнениями.
В состав делегации России, помимо помощника президента РФ Владимира Мединского, включены заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Кроме того, в ее состав войдут 14 представителей из МИДа, ОП, ВСУ, СБУ и разведки.