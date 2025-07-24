Лукашенко ответил на запрет Эстонии на его въезд в страну

«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?» – рассказала Эйсмонт (цитата по ТАСС).