Лукашенко ответил на запрет Эстонии на его въезд в страну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на бессрочный запрет Эстонии на его въезд в страну. Как сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, белорусский лидер встретил это известие с иронией.
«Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?» – рассказала Эйсмонт (цитата по ТАСС).
Сегодня, 24 июля, эстонское государственное телерадиовещание ERR, ссылаясь на заявление МИДа страны, сообщило о введении бессрочного запрета на въезд для 273 белорусских граждан, включая президента Лукашенко. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, инициировавший очередное продление санкций, связал это решение с продолжающимися, по его словам, репрессиями в Белоруссии.
После непризнания Евросоюзом итогов президентских выборов 2020 г. в Белоруссии страны ЕС начали постепенно вводить ограничительные меры. К середине 2024 г. общее число санкций превысило 1000. Отдельные ограничения, включая запрет на въезд автомобилей с белорусской регистрацией, были приняты балтийскими государствами – Латвией, Литвой и Эстонией.