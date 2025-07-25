Замглавы МИД Ирана заявил «евротройке» о праве страны на обогащение урана
Тегеран в ходе переговоров с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) сообщил о праве Исламской Республики продолжать обогащение урана на территории страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
«Мы обсудили наше право в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране», – цитирует его агентство Tasnim.
Тахт-Раванчи рассказал, что на встрече стороны также обсудили вопрос снятия санкций с Ирана.
20 июля Tasnim писало, что Иран и Великобритания, Франция и Германия договорились возобновить переговоры по ядерной программе. 17 июля стало известно, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» условились восстановить санкции ООН против Исламской Республики, если страна не заключит с ними ядерную сделку к концу августа.
13 июня обострился конфликт Ирана и Израиля. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к конфликту присоединились США и нанесли удар по иранским ядерным объектам. 24 июня стороны объявили о прекращении огня.