Замглавы МИД Ирана заявил «евротройке» о праве страны на обогащение урана

20 июля Tasnim писало, что Иран и Великобритания, Франция и Германия договорились возобновить переговоры по ядерной программе. 17 июля стало известно, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» условились восстановить санкции ООН против Исламской Республики, если страна не заключит с ними ядерную сделку к концу августа.