Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Замглавы МИД Ирана заявил «евротройке» о праве страны на обогащение урана

Ведомости

Тегеран в ходе переговоров с представителями «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) сообщил о праве Исламской Республики продолжать обогащение урана на территории страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы обсудили наше право в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, включая обогащение урана, которое должно продолжаться только в Иране», – цитирует его агентство Tasnim.

Тахт-Раванчи рассказал, что на встрече стороны также обсудили вопрос снятия санкций с Ирана.

США и Европа приготовили Ирану ультиматум по ядерной сделке

Политика / Международные новости

20 июля Tasnim писало, что Иран и Великобритания, Франция и Германия договорились возобновить переговоры по ядерной программе. 17 июля стало известно, что главы внешнеполитических ведомств «евротройки» условились восстановить санкции ООН против Исламской Республики, если страна не заключит с ними ядерную сделку к концу августа.

13 июня обострился конфликт Ирана и Израиля. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив. 22 июня к конфликту присоединились США и нанесли удар по иранским ядерным объектам. 24 июня стороны объявили о прекращении огня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных