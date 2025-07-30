Китай отверг требования США перестать закупать российскую нефть

Китай отверг требования США перестать закупать российскую нефтьЗа это Вашингтон пригрозил 100%-ными пошлинами Пекину
Китай продолжит закупать российскую нефть, так как серьезно относится к своему энергетическому суверенитету. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников о высоких пошлинах из-за дальнейших закупок, пишет Reuters.
Китайские официальные лица ответили Бессенту, что КНР является суверенным государством, имеющим потребности в энергии, и закупки нефти будут основываться на внутренней политике страны. Министр финансов США предостерег Китай, что продолжение закупок грозит 100%-ными пошлинами.
«Любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов», – заявил Бессент на пресс-конференции.
Бессент также заявил в беседе с вице-премьером КНР Хэ Лифэном, что продажи товаров Китаем в Россию несут ущерб усилиям по укреплению торговых связей с Европой, пишет Reuters.
Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.