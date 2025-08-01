ВС США заключили контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir на $10 млрд

Армия США подписала масштабное соглашение с компанией Palantir Technologies, специализирующейся на аналитике разведданных и технологиях слежки, на поставку программного обеспечения и услуг. Общая сумма контракта может достичь $10 млрд, а срок его действия составит до 10 лет, сообщается в заявлении пресс-службы армии США.