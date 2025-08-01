ВС США заключили контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir на $10 млрд
Армия США подписала масштабное соглашение с компанией Palantir Technologies, специализирующейся на аналитике разведданных и технологиях слежки, на поставку программного обеспечения и услуг. Общая сумма контракта может достичь $10 млрд, а срок его действия составит до 10 лет, сообщается в заявлении пресс-службы армии США.
«Армия и другие агентства министерства обороны смогут приобретать коммерческую продукцию Palantir в течение этого срока», – говорится в заявлении армии США.
Новое соглашение объединяет 75 предыдущих контрактов в единый документ, что, по мнению армии, позволит ускорить поставку современных технологий бойцам. Это касается решений в области аналитики данных, искусственного интеллекта и интеграции информации. Кроме того, консолидация контрактов поможет устранить дополнительные наценки посредников и сократить сроки закупок.
28 июля издание Politico сообщало о возможном сокращении численности американских войск в Европе на 30%. По словам эксперта по международным отношениям Айлин Матле, в настоящее время в Европе дислоцировано от 90 000 до 100 000 военнослужащих США.