Politico: США могут сократить численность своих сил в Европе на 30%
Пентагон в рамках переоценки американского военного присутствия по всему миру может сократить численность войск в Европе на 30%. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Политолог, эксперт по международным отношениям Айлин Матле рассказала изданию, что сейчас в Европе насчитывается от 90 000 до 100 000 американских военных. По ее словам, в результате переоценки США могут вывести силы, отправленные в регион при бывшем президенте страны Джо Байдене, что послужило бы сигналом от нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
«Независимо от того, сколько войск будет выведено, если вообще будет выведено, крайне важно, чтобы это произошло упорядоченно и скоординированно, а не стало неожиданностью для европейских союзников», – подчеркнула Матле.
Отмечается, что в Германии находится больше американских военнослужащих, чем в любой другой европейской стране: около 35 000 человек в 35 муниципалитетах. Они дислоцированы на авиабазе Рамштайн, в военном учебном центре Графенвёр в Баварии и штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене.
В мае постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал консультации с союзниками по альянсу по поводу вывода американских сил из европейских стран. Он пояснил, что они будут направлены на избегание пробелов в системе коллективной безопасности и согласование возможных изменений с партнерами. Дипломат напомнил, что инициатива по выводу войск США из Европы является не новой идеей, а частью многолетней стратегии.