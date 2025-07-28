Politico: США могут сократить численность своих сил в Европе на 30%

В мае постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал консультации с союзниками по альянсу по поводу вывода американских сил из европейских стран. Он пояснил, что они будут направлены на избегание пробелов в системе коллективной безопасности и согласование возможных изменений с партнерами. Дипломат напомнил, что инициатива по выводу войск США из Европы является не новой идеей, а частью многолетней стратегии.