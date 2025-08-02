В результате атаки на предприятие в Пензе погиб человек
В результате ночной атаки беспилотников на промышленное предприятие в Пензе погибла женщина, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. На месте работают экстренные службы.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина», – написал Мельниченко.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их жизни вне опасности. В регионе был введен режим «Воздушной опасности», временно ограничен мобильный интернет и приостановлено движение общественного транспорта. Он отменен около 7:30 утра.
В Самарской области в городе Новокуйбышевск дроны также атаковали промышленный объект, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев. Власти ввели аналогичные меры безопасности, включая ограничение мобильной связи. Информация о пострадавших не уточняется.
В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку в семи районах. В результате попадания обломков загорелось предприятие в поселке Углеродовском, один человек погиб. Об этом написал врио губернатора Юрий Слюсарь.