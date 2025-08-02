Минобороны: за ночь сбиты 112 украинских беспилотников

Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью – 34 и Краснодарским краем – 31. Кроме того, 12 беспилотников сбили над Воронежской областью, 11 – над Рязанской, пять – над Самарской, четыре – над Пензенской, два – над Белгородской. По одному БПЛА сбито над Липецкой областью и Крымом. Еще 11 беспилотников перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.