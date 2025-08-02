Минобороны: за ночь сбиты 112 украинских беспилотников
С 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурные средства ПВО России уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью – 34 и Краснодарским краем – 31. Кроме того, 12 беспилотников сбили над Воронежской областью, 11 – над Рязанской, пять – над Самарской, четыре – над Пензенской, два – над Белгородской. По одному БПЛА сбито над Липецкой областью и Крымом. Еще 11 беспилотников перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.
В результате ночной атаки беспилотников на промышленное предприятие в Пензе погибла женщина, еще двое человек получили ранения. В Новокуйбышевске Самарской области дроны также атаковали промышленный объект. В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку дронов в семи районах. В поселке Углеродовском после падения обломков загорелось предприятие, один человек погиб.