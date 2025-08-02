В Верховную раду подали законопроект о военном присутствии Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о ратификации 100-летнего соглашения с Великобританией. Соответствующая карточка документа размещена на сайте Рады.
Соглашение предполагает развертывание и поддержку оборонной инфраструктуры на Украине, включая размещение военных баз, складов материально-технического обеспечения, резервных хранилищ военной техники и запасов вооружений в стране. Он также позволяет Великобритании добывать полезные ископаемые на украинской территории.
16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил Киев, где подписал с Зеленским соглашение о 100-летнем партнерстве между Лондоном и Киевом. Среди его заявленных целей – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и др.
Президент Украины говорил, что на 2025 г. Великобритания запланировала для республики $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд. По его словам, в соглашении также есть секретная часть.