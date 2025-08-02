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Главная / Политика /

НАБУ выявило масштабную коррупционную схему при закупке дронов и систем РЭБ

Ведомости

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Имя задержанного в заявлении антикоррупционного бюро не называется. По данным украинского издания «Страна», речь может идти о депутате партии «Слуга народа» Алексее Кузнецове. Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия объявил о приостановке членства Кузнецова во фракции партии на время расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В НАБУ заявили, что помимо депутата фигурантами дела стали руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военные национальной гвардии. Они заключали госконтракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. При этом до 30% от суммы контрактов возвращалось участникам схемы в виде неправомерной выгоды. Задержаны четыре человека.

Украинским антикоррупционным органам вернули прежний статус

Политика / Международные новости

«Зеркало недели» писало, что среди задержанных по делу Кузнецова есть бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в соцсети X, что планирует подать президенту страны Владимиру Зеленскому представление на увольнение Гайдая.

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах несколько дней длились массовые протесты. Решение также раскритиковали западные страны. Позднее президент Украины внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса антикоррупционных органов.

31 июля Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. В этот же день депутаты Верховной рады проголосовали за соответствующий документ. Его поддержал 331 парламентарий.

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