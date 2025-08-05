Армия Индии опровергла нарушение режима прекращения огня Пакистаном
Индийская армия опровергла сообщения о том, что пакистанская сторона нарушила режим прекращения огня в Кашмире. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI) в X.
PTI со ссылкой на источники сообщало, что Пакистан нарушил режим прекращения огня на линии контроля с Индией в Джамму и Кашмире. В публикации говорилось, что индийская армия ответила на действия Исламабада. По данным агентства, перестрелка продолжалась 15 минут.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинения и назвал индийские удары по стране актом войны.
Напряженность между странами начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым об этом заявил президент США Дональд Трамп, затем информацию подтвердили власти Индии и Пакистана. Стороны достигли договоренности прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций стран.