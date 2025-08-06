Трамп заявил о стремлении вывести США из конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится вывести США из военного конфликта на Украине. Об этом заявил сам американский лидер на встрече с журналистами.
Глава государства сказал, что «это не мой» конфликт и он у власти, чтобы «вытащить нас из него».
Трамп вновь повторил, что это «конфликт [экс-президента США Джо] Байдена». Он отметил, что за последние пять месяцев он «остановил» пять военных конфликтов: «И, честно говоря, я бы хотел, чтобы это был шестой».
В конце июля Трамп установил 10-дневный срок завершения конфликта на Украине. Согласно его дедлайну, он должен прекратиться 8 августа. Он пригрозил, что по истечении этого срока США введут санкции либо примут другие меры.
29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление президента США о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине.