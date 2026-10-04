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Минобороны сообщило об ударе по судну ВСУ под Одессой

Антон Потоков

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, в ночь на 4 октября в результате удара беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военное имущество для ВСУ.

Минобороны сообщало об уничтожении 559 украинских беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении девяти беспилотников на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.

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