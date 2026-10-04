Медведев предупредил о космической войне при блокировке спутников «Рассвет»
Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе президента Украины Владимира Зеленского означает ее полное уничтожение и приведет к полноценной космической войне. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он выразил надежду, что это понимают в США. По его словам, в таком случае американские низкоорбитальные спутники Starlink «посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки». Медведев также отметил, что космос – «очень тесное место», и призвал к взаимной вежливости.
Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что «несколько раз» просил президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных с разработкой спутниковой сети «Рассвет».
23 марта спутники связи низкоорбитальной группировки «Рассвет» были выведены на орбиту. Их разработали на базе собственной платформы компании «Бюро 1440». Спутники интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, а также терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Bloomberg писал, что интернет-спутники группировки «Рассвет» рассматриваются как аналог Starlink от SpaceX.