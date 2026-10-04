Медведев предупредил о космической войне при блокировке спутников «Рассвет»

Он выразил надежду, что это понимают в США. По его словам, в таком случае американские низкоорбитальные спутники Starlink «посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки». Медведев также отметил, что космос – «очень тесное место», и призвал к взаимной вежливости.