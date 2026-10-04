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В США береговая охрана обнаружила обломки пропавшего медицинского самолета

Ася Султанова

Береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего медицинского транспортного самолета у побережья Нантакета, сообщается на сайте ведомства. Поиски шести людей, находившихся на борту, продолжаются.

В ночь на субботу федеральное управление гражданской авиации уведомило Береговую охрану о том, что была потеряна связь с самолетом Gulfstream G100. Он следовал с Бермудских Островов в Бостон. На борту находились четыре гражданина Канады и два гражданина Бермудских Островов.

ABC News сообщал, что самолет быстро потерял около 7500 футов высоты, после чего, предположительно, упал в воду.

6 сентября аэропорт Майами прекратил принимать рейсы после возгорания грузового Boeing 767-300. Самолет авиакомпании 21 Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего все полосы временно закрыли, а FAA начало расследование. 18 сентября Associated Press сообщало, что истребитель F-16 разбился в Мичигане во время тренировочного полета.

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