В США береговая охрана обнаружила обломки пропавшего медицинского самолета
Береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего медицинского транспортного самолета у побережья Нантакета, сообщается на сайте ведомства. Поиски шести людей, находившихся на борту, продолжаются.
В ночь на субботу федеральное управление гражданской авиации уведомило Береговую охрану о том, что была потеряна связь с самолетом Gulfstream G100. Он следовал с Бермудских Островов в Бостон. На борту находились четыре гражданина Канады и два гражданина Бермудских Островов.
ABC News сообщал, что самолет быстро потерял около 7500 футов высоты, после чего, предположительно, упал в воду.
6 сентября аэропорт Майами прекратил принимать рейсы после возгорания грузового Boeing 767-300. Самолет авиакомпании 21 Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего все полосы временно закрыли, а FAA начало расследование. 18 сентября Associated Press сообщало, что истребитель F-16 разбился в Мичигане во время тренировочного полета.