В США береговая охрана обнаружила обломки пропавшего медицинского самолета

В ночь на субботу федеральное управление гражданской авиации уведомило Береговую охрану о том, что была потеряна связь с самолетом Gulfstream G100. Он следовал с Бермудских Островов в Бостон. На борту находились четыре гражданина Канады и два гражданина Бермудских Островов.