У берегов Массачусетса пропал медицинский самолет с шестью людьми
Береговая охрана США ведет поиски медицинского самолета Gulfstream G-100, пропавшего у побережья штата Массачусетс. На борту находились шесть человек, сообщает ABC News со ссылкой на официальные данные.
Связь с самолетом была потеряна около 2:00 по местному времени во время рейса с Бермудских островов в Бостон. Борт канадской регистрации вылетел из международного аэропорта имени Уэйда в 00:41. На нем находились четыре члена экипажа и два пассажира. Американских граждан среди них нет, сообщил источник ABC News.
Поиски ведутся с воздуха и с моря в районе острова Нантакет. По данным источника телеканала, самолет быстро потерял около 7500 футов высоты, после чего, предположительно, упал в воду.
6 сентября аэропорт Майами прекратил принимать рейсы после возгорания грузового Boeing 767-300. Самолет авиакомпании 21 Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего все полосы временно закрыли, а FAA начало расследование. 18 сентября Associated Press сообщало, что истребитель F-16 разбился в Мичигане во время тренировочного полета.