У берегов Массачусетса пропал медицинский самолет с шестью людьми

Связь с самолетом была потеряна около 2:00 по местному времени во время рейса с Бермудских островов в Бостон. Борт канадской регистрации вылетел из международного аэропорта имени Уэйда в 00:41. На нем находились четыре члена экипажа и два пассажира. Американских граждан среди них нет, сообщил источник ABC News.