NYT: убийство на Окинаве может возродить напряженность вокруг баз США в Японии

NYT: убийство на Окинаве может возродить напряженность вокруг баз США в ЯпонииТокио выразил протест Вашингтону и потребовал предотвратить повторение подобных инцидентов
Япония выразила протест Соединенным Штатам после того, как американский морпех был арестован в связи со смертью женщины на острове Окинава. Инцидент может возродить напряженность вокруг американского военного присутствия в стране, сообщает The New York Times.
Морпех Девин Дж. Баллард, 20-летний лейтенант третьего экспедиционного корпуса морской пехоты на Окинаве, содержится под стражей в Нахе, столице префектуры. Его обвиняют в ограблении и убийстве 39-летней Анны Яги, тело которой было найдено в отеле в Нахе в субботу утром.
МИД Японии в воскресенье вызвал посла США Джорджа Гласса, чтобы выразить обеспокоенность. Американские официальные лица заявили, что осведомлены о произошедшем и будут сотрудничать со следствием. Посольство США выразило соболезнования семье погибшей. Третий экспедиционный корпус подтвердил, что морпех находится под стражей, добавив, что «корпус морской пехоты относится к этим обвинениям очень серьезно и ожидает, что каждый морпех будет придерживаться самых высоких стандартов поведения». Японские СМИ сообщили, что записи камер наблюдения показали, как Баллард входил в отель с Яги рано утром в субботу. Полиция Окинавы комментариев не предоставила.
Премьер-министр Санаэ Такаити в воскресенье выразила соболезнования семье погибшей, назвав произошедшее «крайне жестоким и гнусным инцидентом», о чем она, по ее словам, глубоко сожалеет. Премьер добавила, что Япония направила США жалобу и потребовала максимального сотрудничества в расследовании, а также принятия мер по предотвращению повторения подобных инцидентов.
Губернатор Окинавы Гэнта Кодзя, победивший на выборах в прошлом месяце при поддержке Такаити, назвал убийство «крайне гнусным преступлением». По его словам, оно «причинило глубокий шок жителям префектуры, которые вынуждены жить бок о бок с военными базами». «Это абсолютно неприемлемо, и я испытываю сильное негодование», – заявил он.
В Окинаве с населением 1,5 млн человек расположено 70% американских военных объектов в Японии, хотя площадь острова составляет лишь 0,6% от территории страны. США захватили Окинаву у Японии после Второй мировой войны, вернули остров в 1972 г., но продолжили использовать военные базы. Окинава стратегически важна из-за близости к Китаю и Тайваню, указывает газета.
Это уже не первый подобный инцидент с участием военных США в Японии. В 2017 г. суд Окинавы приговорил бывшего морпеха Кеннета Франклина Шинзато к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 20-летней японки Рины Шимабукуро. Однако, как отмечает NYT, японское пацифистское движение, выступающее против военного присутствия США, в последние годы утратило влияние на фоне растущих опасений по поводу Китая.