NYT: убийство на Окинаве может возродить напряженность вокруг баз США в Японии

МИД Японии в воскресенье вызвал посла США Джорджа Гласса, чтобы выразить обеспокоенность. Американские официальные лица заявили, что осведомлены о произошедшем и будут сотрудничать со следствием. Посольство США выразило соболезнования семье погибшей. Третий экспедиционный корпус подтвердил, что морпех находится под стражей, добавив, что «корпус морской пехоты относится к этим обвинениям очень серьезно и ожидает, что каждый морпех будет придерживаться самых высоких стандартов поведения». Японские СМИ сообщили, что записи камер наблюдения показали, как Баллард входил в отель с Яги рано утром в субботу. Полиция Окинавы комментариев не предоставила.