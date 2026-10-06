Шойгу призвал восстановить контакты с Афганистаном по линии ШОС

В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. В начале декабря 2025 г. по итогам 23-го Российско-индийского саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Москва и Нью-Дели одобрили тесную координацию между двумя странами в вопросах Афганистана и совместной борьбе с террористическими организациями, действующими в исламском эмирате.