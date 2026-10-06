Шойгу призвал восстановить контакты с Афганистаном по линии ШОС
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал восстановить взаимодействие с Афганистаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через ранее действовавшую контактную группу. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передает ТАСС.
По словам Шойгу, интеграция Афганистана в международные связи, а также его участие в транспортных и энергетических проектах являются важными задачами для укрепления региональной безопасности и стабильности.
Секретарь Совбеза отметил, что практически все страны региона уже активно взаимодействуют напрямую с действующим афганским руководством.
5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур.
В июне директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев говорил, что в Афганистане действуют около 20 террористических группировок. Он остается угрозой для соседних государств. По словам дипломата, численность террористических группировок в Афганистане варьируется от 20 000 до 23 000 человек.
В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. В начале декабря 2025 г. по итогам 23-го Российско-индийского саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Москва и Нью-Дели одобрили тесную координацию между двумя странами в вопросах Афганистана и совместной борьбе с террористическими организациями, действующими в исламском эмирате.