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Шойгу призвал восстановить контакты с Афганистаном по линии ШОС

Ксения Наумчик
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал восстановить взаимодействие с Афганистаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через ранее действовавшую контактную группу. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передает ТАСС.

По словам Шойгу, интеграция Афганистана в международные связи, а также его участие в транспортных и энергетических проектах являются важными задачами для укрепления региональной безопасности и стабильности.

Секретарь Совбеза отметил, что практически все страны региона уже активно взаимодействуют напрямую с действующим афганским руководством.

Афганистан имеет статус наблюдателя в ШОС, но при этом не является полноправным государством-членом. Контактная группа «ШОС – Афганистан» была создана в 2005 г. для консультаций, выработки рекомендаций и совместного реагирования на угрозы безопасности, исходящие из региона.

5 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что у России и Афганистана нет препятствий для расширения взаимодействия в различных областях, включая экономическую сферу и укрепление силовых структур.

В июне директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев говорил, что в Афганистане действуют около 20 террористических группировок. Он остается угрозой для соседних государств. По словам дипломата, численность террористических группировок в Афганистане варьируется от 20 000 до 23 000 человек.

В апреле 2024 г. Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. В июле 2025 г. Москва официально признала правительство талибов. В начале декабря 2025 г. по итогам 23-го Российско-индийского саммита было опубликовано совместное заявление, в котором Москва и Нью-Дели одобрили тесную координацию между двумя странами в вопросах Афганистана и совместной борьбе с террористическими организациями, действующими в исламском эмирате.

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