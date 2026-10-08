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Глава МВД Литвы предложил контролировать маршрут автомобилей россиян

Сергей Пахомов
Roxanne / Unsplash
Roxanne / Unsplash

Литва намеревается ввести строгий маршрут транзита автомобилей россиян в целях более «эффективного» контроля. Об этом сообщил глава МВД страны Мартинас Кателинас.

«Мое предложение и моя директива в министерстве – найти способ, как мы можем фиксировать конкретный маршрут транспортных средств», – заявил он (цитата по LRT).

По словам Кателинаса, необходимо фиксировать конкретный маршрут автомобиля, чтобы российский гражданин пересекал Литву по установленному направлению. Для этого предлагается использовать технологии и данные о транзитных регистрационных номерах. Если автомобиль окажется в другой части страны, это позволит выявлять нарушения и принимать соответствующие меры.

17 августа депутат сейма (парламента) Литвы Арвидас Анушаускас предложил сократить максимальное время транзита российских граждан через территорию республики до шести часов. Парламентарий, представляющий партию «Союз Отечества – христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ), внес соответствующие поправки в закон о государственной границе и ее защите. В случае их принятия новые правила начнут действовать с 1 января 2027 г.

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