Глава МВД Литвы предложил контролировать маршрут автомобилей россиян

По словам Кателинаса, необходимо фиксировать конкретный маршрут автомобиля, чтобы российский гражданин пересекал Литву по установленному направлению. Для этого предлагается использовать технологии и данные о транзитных регистрационных номерах. Если автомобиль окажется в другой части страны, это позволит выявлять нарушения и принимать соответствующие меры.