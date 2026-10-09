В Ливане планируют разместить около 100 военных новой миссии ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 8 октября подтвердила, что подготовка новой миссии ЕС по поддержке Ливана завершена, а власти страны направили официальное приглашение для ее развертывания. Министры иностранных дел Евросоюза, как ожидается, формально учредят миссию 12 октября. Она будет заниматься подготовкой и консультированием ливанской армии и сил внутренней безопасности.