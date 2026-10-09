Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 024,8+0,35%CNY Бирж.12,671-0,06%IMOEX2 316,33+0,17%RTSI854,27+0,17%RGBI110,7+0,03%RGBITR761,71+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Ливане планируют разместить около 100 военных новой миссии ЕС

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Новая миссия Евросоюза в Ливане может включать постоянный военный контингент численностью около 100 человек, сообщает Rapporteur со ссылкой на источники. Основную часть личного состава, как ожидается, предоставят Италия, Франция и Испания.

Большинство военнослужащих планируется разместить в Бейруте. Развертывание сил на юге Ливана непосредственно у границы с Израилем не предусматривается. По данным издания, Франция и Италия претендуют на руководство миссией, при этом командование предполагается менять ежегодно.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 8 октября подтвердила, что подготовка новой миссии ЕС по поддержке Ливана завершена, а власти страны направили официальное приглашение для ее развертывания. Министры иностранных дел Евросоюза, как ожидается, формально учредят миссию 12 октября. Она будет заниматься подготовкой и консультированием ливанской армии и сил внутренней безопасности.

В мае Евросоюз уже обсуждал создание новой миссии после завершения мандата миротворческих сил ООН UNIFIL. Тогда подчеркивалось, что Брюссель не намерен напрямую заменять UNIFIL, а рассматривает поддержку и подготовку вооруженных сил Ливана. Мандат UNIFIL истекает в декабре 2026 г.

26 июня Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о частичном выводе израильских войск с юга страны. При этом Израиль, по заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сохранит военное присутствие в зоне безопасности на юге Ливана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте