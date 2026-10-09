В Ливане планируют разместить около 100 военных новой миссии ЕС
Новая миссия Евросоюза в Ливане может включать постоянный военный контингент численностью около 100 человек, сообщает Rapporteur со ссылкой на источники. Основную часть личного состава, как ожидается, предоставят Италия, Франция и Испания.
Большинство военнослужащих планируется разместить в Бейруте. Развертывание сил на юге Ливана непосредственно у границы с Израилем не предусматривается. По данным издания, Франция и Италия претендуют на руководство миссией, при этом командование предполагается менять ежегодно.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 8 октября подтвердила, что подготовка новой миссии ЕС по поддержке Ливана завершена, а власти страны направили официальное приглашение для ее развертывания. Министры иностранных дел Евросоюза, как ожидается, формально учредят миссию 12 октября. Она будет заниматься подготовкой и консультированием ливанской армии и сил внутренней безопасности.
В мае Евросоюз уже обсуждал создание новой миссии после завершения мандата миротворческих сил ООН UNIFIL. Тогда подчеркивалось, что Брюссель не намерен напрямую заменять UNIFIL, а рассматривает поддержку и подготовку вооруженных сил Ливана. Мандат UNIFIL истекает в декабре 2026 г.
26 июня Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о частичном выводе израильских войск с юга страны. При этом Израиль, по заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сохранит военное присутствие в зоне безопасности на юге Ливана.