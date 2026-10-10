Уиткофф: НАТО, Европа и Украина обсудили пути деэскалации до наступления зимы

Незадолго до встречи в Майами, 8 октября, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт находится в «опасном тупике». В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков согласился с оценкой Рубио о стратегическом тупике в переговорах. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта пока не просматривается, сказал он, комментируя «Вестям» заявление Рубио.