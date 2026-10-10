Уиткофф: НАТО, Европа и Украина обсудили пути деэскалации до наступления зимы
В Майами прошла встреча представителей США, стран «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия), Еврокомиссии, Украины и НАТО. Стороны обсудили возможные пути деэскалации украинского кризиса до наступления зимы. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в X.
По его словам, дискуссия охватила широкий круг вопросов: краткосрочные меры по подготовке к зиме, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна, гарантии безопасности для Украины.
Отдельное внимание уделили восстановлению Украины и ее экономики после завершения конфликта и перспективам вступления в ЕС.
«Этот обмен мнениями был плодотворным и помог определить направления для дальнейшего изучения в преддверии следующей встречи представителей США с Россией», – добавил американский спецпосланник.
Переговоры продлились около шести часов. Они прошли на фоне объявленных в тот же день договоренностей американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина о поставках дизеля из РФ на американский и мировой рынки.
Незадолго до встречи в Майами, 8 октября, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт находится в «опасном тупике». В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков согласился с оценкой Рубио о стратегическом тупике в переговорах. Перспектив дипломатического урегулирования конфликта пока не просматривается, сказал он, комментируя «Вестям» заявление Рубио.