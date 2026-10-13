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Оверчук прибыл в Бангкок для участия в сессии МВФ и Всемирного банка

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл в Бангкок во главе российской делегации, чтобы поучаствовать в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, у вице-премьера запланированы семинары высокого уровня, посвященные цифровизации управления земельными ресурсами и развитию цифрового государства для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста. Также Оверчук проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с руководством Всемирного банка, и примет участие в заседаниях руководящих органов Международного банка реконструкции и развития.

Сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка – ежегодные форумы, на которых министры финансов, главы центральных банков и управляющие из стран-участниц собираются вместе для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, финансовой стабильности, борьбы с бедностью и экономического развития.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о важности усиления координации стран в МВФ, Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, эти структуры представляют собой каналы диалога ведущих экономик мира, поэтому важно наращивать координацию стран БРИКС в них. Российский лидер также заявил, что давно назрел вопрос о совершенствовании этих организаций. 

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