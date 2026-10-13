Оверчук прибыл в Бангкок для участия в сессии МВФ и Всемирного банка

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о важности усиления координации стран в МВФ, Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, эти структуры представляют собой каналы диалога ведущих экономик мира, поэтому важно наращивать координацию стран БРИКС в них. Российский лидер также заявил, что давно назрел вопрос о совершенствовании этих организаций.