Оверчук прибыл в Бангкок для участия в сессии МВФ и Всемирного банка
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук прибыл в Бангкок во главе российской делегации, чтобы поучаствовать в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, у вице-премьера запланированы семинары высокого уровня, посвященные цифровизации управления земельными ресурсами и развитию цифрового государства для привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста. Также Оверчук проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с руководством Всемирного банка, и примет участие в заседаниях руководящих органов Международного банка реконструкции и развития.
Сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка – ежегодные форумы, на которых министры финансов, главы центральных банков и управляющие из стран-участниц собираются вместе для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, финансовой стабильности, борьбы с бедностью и экономического развития.
12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о важности усиления координации стран в МВФ, Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, эти структуры представляют собой каналы диалога ведущих экономик мира, поэтому важно наращивать координацию стран БРИКС в них. Российский лидер также заявил, что давно назрел вопрос о совершенствовании этих организаций.