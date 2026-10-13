ФСБ предотвратила атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины (СБУ) атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже с помощью беспилотников. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержана гражданка России, которую завербовали в 2022 г. на Украине.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении ведомства. Целью теракта было уничтожение самолетов и личного состава.
По данным ФСБ, украинская спецслужба планировала нанести удар по аэродрому Минобороны России с использованием беспилотников ближнего радиуса действия. Предполагаемыми целями атаки были разрушение инфраструктуры, уничтожение самолетов и личного состава.
В ходе операции сотрудники ФСБ задержали гражданку России, которую, по данным ведомства, завербовали украинские спецслужбы в 2022 г. во время ее пребывания на Украине. Женщина арендовала в Воронеже гараж, где планировала собирать и запускать беспилотники для атаки на аэродром.
Как сообщили в ФСБ, задержанная перевезла из заранее подготовленных тайников в гараж девять комплектов БПЛА со взрывными устройствами, содержавшими около 500 г взрывчатки иностранного производства каждый, а также средства управления дронами. Женщину задержали на стадии подготовки диверсии и заключили под стражу.
13 июля ФСБ сообщила о предотвращении атак на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях. По данным ведомства, для ударов планировалось использовать FPV-дроны со взрывными устройствами, которые собирали в арендованных гаражах неподалеку от аэродромов.