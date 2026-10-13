ФСБ предотвратила атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

Как сообщили в ФСБ, задержанная перевезла из заранее подготовленных тайников в гараж девять комплектов БПЛА со взрывными устройствами, содержавшими около 500 г взрывчатки иностранного производства каждый, а также средства управления дронами. Женщину задержали на стадии подготовки диверсии и заключили под стражу.