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Власти США объявили ЧС в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона

Инна Шульгина
Leif Christoph Gottwald / Unsplash
Leif Christoph Gottwald / Unsplash

В США объявили чрезвычайную ситуацию в энергосистеме, охватывающей Вашингтон и 13 штатов. Соответствующий приказ опубликован на сайте американского минэнерго.

Согласно документу, «в регионе PJM Interconnection существует чрезвычайная ситуация, предусмотренная законом, в связи с резким ростом спроса на электроэнергию либо нехваткой электроэнергии или мощностей для ее производства или передачи, а также по иным причинам».

Сетевая компания PJM Interconnection владеет сетями от Иллинойса до Нью-Джерси.

10 октября The Guardian писала, что в США более 860 000 человек остались без электричества из-за урагана «Исайяс». Тогда в штате Флорида без электричества остались 436 745 человек, в штате Алабама – 316 366, в Джорджии – 87 334, в Вашингтоне – 6550, в Калифорнии – 4467, Техасе – 4404, в Огайо – 3827, в Айдахо – 1549.

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