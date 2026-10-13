Власти США объявили ЧС в энергосистеме 13 штатов и Вашингтона

10 октября The Guardian писала, что в США более 860 000 человек остались без электричества из-за урагана «Исайяс». Тогда в штате Флорида без электричества остались 436 745 человек, в штате Алабама – 316 366, в Джорджии – 87 334, в Вашингтоне – 6550, в Калифорнии – 4467, Техасе – 4404, в Огайо – 3827, в Айдахо – 1549.