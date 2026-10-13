Песков анонсировал международный разговор Путина

9 октября российский лидер общался с президентом США Дональдом Трампом по телефону. В ходе разговора они договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Кремль сообщил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования российско-украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям.