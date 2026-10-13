Песков анонсировал международный разговор Путина
Президент России Владимир Путин в течение дня проведет международный разговор, также у главы государства запланировано несколько рабочих встреч. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Будет также на докладе у президента министр транспорта РФ Андрей Никитин – важнейшая отрасль», – заявил Песков. По его словам, доклад будет посвящен основной повестке дня ведомства.
9 октября российский лидер общался с президентом США Дональдом Трампом по телефону. В ходе разговора они договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. Кремль сообщил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования российско-украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям.
11 октября Песков заявил, что Путин и Трамп могли провести телефонный разговор, о которым не сообщалось бы публично.