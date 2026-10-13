Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Кремлю нечего добавить к тому, что уже говорилось о возможности встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского для прекращения конфликта на Украине.
«Мы неоднократно вчера говорили об этом, мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – отметил представитель Кремля.
23 сентября Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров: ему будут предоставлены все необходимые гарантии безопасности. Однако он подчеркнул, что проводить встречу до того, как будет проделана экспертная работа, – пустая трата времени.
25 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский отказался от предложения Трампа поехать на встречу с Путиным в Москву. Агентство отметило, что в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН он сам попросил президента США о переговорах с российским лидером. В тот же день офис президента Украины опроверг сообщения о том, что Трамп призвал украинского лидера поехать в Москву на переговоры с Путиным.