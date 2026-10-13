Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

25 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский отказался от предложения Трампа поехать на встречу с Путиным в Москву. Агентство отметило, что в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН он сам попросил президента США о переговорах с российским лидером. В тот же день офис президента Украины опроверг сообщения о том, что Трамп призвал украинского лидера поехать в Москву на переговоры с Путиным.