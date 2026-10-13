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В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру

Татьяна Мозолевская

В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру за 11 часов. Высота столбов пепла достигала 900 м над вершиной. Об этом сообщило Antara.

Плотный столб пепла белого и серого цвета распространился в западном и юго-западном направлениях. Продолжительность последнего извержения составила 137 секунд.

В настоящее время вулкану Семеру присвоен третий уровень опасности – Siaga («повышенная готовность»). Власти рекомендовали населению избегать пребывания в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 км от вершины, а также запретили любую деятельность в радиусе 5 км от кратера из-за угрозы выброса раскаленных камней.

Кроме того, жителям запрещено приближаться менее чем на 500 м к берегам реки Бесук-Кобокан из-за возможного распространения пирокластических и грязевых потоков на расстояние до 17 км от вершины. Специалисты также предупредили об угрозе схода лавы и вулканических грязевых потоков вдоль рек и долин, берущих начало на склонах Семеру.

6 сентября Antara писало, что на границе округов Лумаджанг и Маланг в Восточной Яве произошло извержение вулкана Семеру. По данным поста наблюдения, столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4676 м над уровнем моря. Извержение было зафиксировано сейсмографом с максимальной амплитудой 23 мм и длилось 102 секунды. Тогда Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов из-за пепла от вулкана Анак-Кракатау.

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