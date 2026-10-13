В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру

6 сентября Antara писало, что на границе округов Лумаджанг и Маланг в Восточной Яве произошло извержение вулкана Семеру. По данным поста наблюдения, столб пепла поднялся примерно на 1000 м над вершиной, достигнув высоты 4676 м над уровнем моря. Извержение было зафиксировано сейсмографом с максимальной амплитудой 23 мм и длилось 102 секунды. Тогда Индонезия продлила закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов из-за пепла от вулкана Анак-Кракатау.