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Книги Салли Руни изъяли в Великобритании из-за поддержки автором Палестины

Ведомости

Автор романа «Нормальные люди» Салли Руни сообщила, что ее книги больше не будут продаваться в Великобритании из-за ее поддержки протестной группы Palestine Action. Об этом пишет The HollyWood Reporter.

Поскольку британское правительство признало Palestine Action террористической организацией, издательство Руни Faber подтвердило, что это «привело к обстоятельствам, при которых Faber не может передавать Руни доходы от продаж ее работ в Великобритании». В своем заявлении Faber отметило: «Продавать произведения писателя и не иметь возможности передавать ему гонорары – неприемлемая ситуация для издателя. Поэтому, полностью согласовав это решение с Салли, мы приняли решение больше не поставлять ее произведения в Великобританию ни в каком формате».

Решение издательства изъять книги автора из продажи в Великобритании было принято «при моем полном согласии», заявила Руни.

В августе 2025 г. автор написала колонку в газете The Irish Times под заголовком «Салли Руни: я поддерживаю Palestine Action. Если по законам Великобритании это делает меня "сторонником терроризма", пусть будет так».

Правительство Великобритании запретило группу Palestine Action после того, как активисты в июне прошлого года проникли на базу Королевских военно-воздушных сил, чтобы выразить протест против военной поддержки Великобританией наступления израильской армии на «Хамас» в Газе. В феврале суд постановил, что решение правительства запретить протестную группу было незаконным. Однако запрет остался в силе до проведения следующего слушания по его отмене.

Среди произведений Руни – бестселлеры «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди», оба из которых были адаптированы в формате телесериалов. В сериале «Нормальные люди» снялись Дейзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал, в каст «Разговоров с друзьями» вошли Элисон Оливер, Джо Элвин, Саша Лейн и Джемима Кирк.

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