Книги Салли Руни изъяли в Великобритании из-за поддержки автором Палестины

Поскольку британское правительство признало Palestine Action террористической организацией, издательство Руни Faber подтвердило, что это «привело к обстоятельствам, при которых Faber не может передавать Руни доходы от продаж ее работ в Великобритании». В своем заявлении Faber отметило: «Продавать произведения писателя и не иметь возможности передавать ему гонорары – неприемлемая ситуация для издателя. Поэтому, полностью согласовав это решение с Салли, мы приняли решение больше не поставлять ее произведения в Великобританию ни в каком формате».