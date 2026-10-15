Трамп: за утечку секретной информации нужно расстреливать
Президент США Дональд Трамп заявил, что за разглашение секретной информации следует расстреливать. Он озвучил эту мысль на предвыборном митинге в Аризоне, передает The Hill.
По данным издания, Трамп «явно намекал» на утечки информации о воздушных ударах США по ядерным объектам Ирана.
«Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец. Они должны сесть в тюрьму и быть расстреляны. Они должны провести остаток жизни за решеткой», – заявил американский лидер.
По его словам, «слитая» информация была опубликована в The New York Times и CNN.
«Они сливают информацию о том, в какое время вы собираетесь напасть на страну, а причина нападения на самом деле в том, что вы защищаетесь, потому что не хотите, чтобы у них было оружие, способное уничтожить миллионы людей одним выстрелом», – добавил Трамп, сравнив журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто «сливает» данные.
В июне 2025 г. Трамп гневно отозвался о CNN и The New York Times (NYT), обвинив их в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране.