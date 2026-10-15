Трамп: за утечку секретной информации нужно расстреливать

«Они сливают информацию о том, в какое время вы собираетесь напасть на страну, а причина нападения на самом деле в том, что вы защищаетесь, потому что не хотите, чтобы у них было оружие, способное уничтожить миллионы людей одним выстрелом», – добавил Трамп, сравнив журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто «сливает» данные.