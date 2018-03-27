Политика / Власть Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне» Комментарии губернатора Амана Тулеева и его заместителя {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 27.03.18