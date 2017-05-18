Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: На два голоса

Две компании подали заявки на реконструкцию и реставрацию здания Петербургской консерватории

Это бывший контракт «Балтстроя», директор и владелец которого арестованы

На конкурс по реставрации основного здания Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова подано две заявки, говорится на сайте госзакупок. ООО «Ризалит» предлагает провести работы за 588 млн руб., ООО «Меандр» планирует уложиться в 606,1 млн руб. Начальная цена контракта – 606,2 млн руб. Конкурс на продолжение реконструкции и реставрации консерватории ГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД) Министерства культуры объявило 25 апреля. Рассмотрение заявок назначено на 18 мая 2017 г. Связаться с компаниями не удалось.

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