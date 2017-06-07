Ввод жилья в Петербурге с начала года вырос на треть

Е. Егоров / Ведомости

С января по май 2017 г. в Петербурге введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья, это чуть меньше половины годового плана, сообщил вчера городской комитет по строительству. По данным Петростата, с января по май 2016 г. в Петербурге было введено 1,1 млн кв. м жилья, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. В мае, по данным комитета, введено 187 158 кв. м (111 домов, 3393 квартиры с учетом индивидуального жилого строительства), в мае 2016 г. – 126 300 кв. м, на 25% меньше, чем годом раньше. По оценке Единого реестра застройщиков жилья, четыре петербургские компании попали в десятку крупнейших российских застройщиков по объему ввода с января 2017 г. На 1-м месте – «Главстрой-СПб» с 186 155 кв. м жилья. 4-е место занимает Setl Group (110 149 кв. м), 5-е – ЛСР (102 631 кв. м), 8-е – «Полис групп» с 84 056 кв. м.