YIT и Lemminkainen объединяются

Новая компания сохранит название YIT Евгений Егоров / Ведомости

Финские YIT Corporation и Lemminkainen Corpo­ration договорились о слиянии. YIT поглотит Lemminkainen, в объединенной компании 60% получат акционеры YIT, 40% – Lemminkainen. В ней будет занято около 10 000 сотрудников в 11 странах. Предварительный объединенный годовой оборот новой YIT составит примерно 3,4 млрд евро, операционная прибыль – примерно 85 млн евро, сообщают пресс-службы двух компаний. Эффект синергии составит около 40 млн евро в год, в общем объеме он реализуется до конца 2020 г. В долгосрочные предварительные финансовые цели объединенной компании включены показатель доходности инвестированного капитала (ROCE) более 12%, степень обеспеченности собственными средствами – более 40%, позитивный денежный поток после оплаты дивидендов, а также ежегодно растущий доход на акцию, говорится в сообщении. Объединение планируется осуществить в IV квартале 2017 г. Сделка должна быть согласована антимонопольным комитетом Финляндии и внеочередными собраниями акционеров YIT и «Лемминкяйнен», которые планируется провести 12 сентября 2017 г.