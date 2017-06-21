Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Capital Group застроит промзону
Capital Group может купить промзону на Рязанском проспекте
На ее территории можно построить жилой комплекс до 220 000 кв. м
- Антон Филатов
- / Ведомости
Участок на 2-й Институтской улице хорошо подходит для строительства жилого Участок на 2-й Институтской улице хорошо подходит для строительства жилого комплекса
Андрей Гордеев / Ведомости
ООО «Скайтауэр груп» подало заявку на участие в аукционе по продаже производственно-складского комплекса на 49 000 кв. м и земельного участка на 8,73 га на 2-й Институтской улице, рассказал источник, близкий к организаторам торгов. Как следует из лотовой документации, продавцом этих объектов выступает АО «Научно-исследовательский центр «Строительство» (НИЦ «Строительство»). Там же сказано, что начальная продажная цена за лоты – 1,55 млрд руб. (697,3 млн руб. за производственно-складской комплекс и 852,7 млн руб. за участок). Заявки будут рассмотрены 23 июня, а 27 июня планируется подвести итоги торгов. Организатором аукциона выступает ООО «Специальная организация «Столичные торги».
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